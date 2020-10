Challenge50: Door sport aansluiting vinden in de samenleving

50 Groningers die door 50 Groningse bedrijven een sport abonnement kunnen krijgen. Dat is het idee van Challenge50 bedacht door Rosanne Roeles. Het gaat om jongvolwassenen die op één of andere manier de aansluiting in de samenleving wat zijn verloren.

Challenge50 is een sportparticipatiefond, gericht op kwetsbare jongvolwassen Groningers. Rosanne zoekt voor haar initiatief Groningse ondernemers mee willen doen en willen helpen om de jongeren een sport abonnement te geven. Het idee ontstond onder andere door deelname aan de Sociale Groningse Ondernemers Challenge, waarbij ideeën die sociale impact maken op gang worden geholpen.

“Als ik kijk wat sport in mijn leven voor mij heeft betekent. Het heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben en het heeft me veel vrienden opgeleverd,” vertelt Rosanne. “Dat je dat een ander ook kunt gunnen, en dat het misschien een versnelling kan zijn om weer mee te doen in de maatschappij, dat vind ik heel dankbaar. Ik heb ook het gevoel dat we daar andere mensen heel blij mee maken.