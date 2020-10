Cellencomplex Hooghoudtstraat weer open; negen medewerkers testten positief op corona

nieuws

Foto: Google Streetview

Het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat in Groningen is vanaf maandag weer geopend. Het complex was sinds 8 oktober gesloten, nadat vier medewerkers positief werden getest op het coronavirus. Na onderzoek blijkt dat in totaal negen medewerkers het virus hebben opgelopen.

Door de besmettingen moesten ruim veertig medewerkers in quarantaine en kon het cellencomplex niet bemenst worden door een tekort aan personeel.

Volgens de politie is het bron- en contactonderzoek onder de medewerkers afgerond. Daaruit blijkt dat de bron van deze besmettingen niet in het cellencomplex is geweest.