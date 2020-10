Cellencomplex Hooghoudtstraat blijft langer dicht

nieuws

Foto: Martin Nuver, 112groningen.nl

De politie Noord-Nederland houdt het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen langer gesloten. Door coronabesmettingen onder het personeel is er te weinig mankracht voor het complex, zo meldt een woordvoerder aan DvhN.

Het complex werd op 8 oktober jongstleden gesloten, omdat vier personeelsleden besmet waren geraakt met het coronavirus. Daardoor moesten veertig mensen van het Team Arrestantentaken in quarantaine.

Wanneer het complex weer open kan, is nog niet bekend. Tot de heropening worden nieuwe arrestanten ondergebracht in cellencomplexen in Assen en Leeuwarden.