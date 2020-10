CDA: ‘Koppel handelaars in etenswaren aan voedselbanken tijdens corona’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De provincie Groningen moet gaan onderzoeken hoe kleine ondernemers, die handelen in etenswaren, kunnen worden gekoppeld aan de voedselbanken. Dat schrijft de Statenfractie van het CDA vrijdagochtend in schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

“De aanvoer van producten naar de Voedselbank Groningen is onlangs met twee derde afgenomen. In een tijd waarin veel Groningers hier afhankelijk van zijn moeten we alle mogelijkheden onderzoeken om tekorten aan te vullen” aldus CDA Statenlid Ria Horenga. “Wanneer we erin zouden slagen om kleine ondernemers en de voedselbanken te verbinden en te ondersteunen slaan we twee vliegen in een klap.”

Het CDA vraagt het college te verkennen hoe en in hoeverre de provincie financieel en materieel kan ondersteunen in de verbinding tussen kleine ondernemers en de Groningse voedselbanken.