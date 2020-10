CDA en CU willen “Babbel baank’n” in de strijd tegen eenzaamheid

nieuws

Foto Andor Heij: Bankje Stadspark

De gemeente Groningen moet vijf tot tien bestaande of nieuwe bankjes, in wijken in de gemeente, aanwijzen als een ‘Babbel baank’, een concrete plek om sociaal contact te hebben met iemand anders.

De gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie en het CDA zullen hier aanstaande woensdag een motie voor indienen tijdens de raadsvergadering.

De fractie komt met het voorstel ter gelegenheid van de Week tegen de Eenzaamheid. Meer dan veertig procent van de Nederlandse volwassenen geeft aan sociaal eenzaam te zijn, in de provincie Groningen is 8,2 procent van de mensen ‘ernstig eenzaam’. Volgens de fracties is de drempel tot gesprek en sociale interactie kleiner als mensen zien dat iemand anders op een “Babbel baank” zit. Ook geeft het een signaal af van het belang van de strijd tegen eenzaamheid, zo stellen de fracties.

Vijf tot tien bestaande of nieuwe bankjes moeten volgens de fracties vervangen worden door een ‘Babbel baank’. Een aanvullende campagne moet de bankjes promoten in de buurt. De proef moet na één jaar geëvalueerd zijn.