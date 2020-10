Burgernet ingezet voor vermissing 33-jarige man uit Selwerd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanwege de vermissing van een 33-jarige man uit Selwerd heeft de politie maandagavond een Burgernetactie op touw gezet.

De actie werd rond 21.30 uur gestart. Deelnemers werd gevraagd uit te kijken in de omgeving van Selwerd naar een 33-jarige man die 1.70 meter lang is. Hij is mager, heeft een slecht gebit, heeft het haar achterover en loenst. Tijdens zijn vermissing droeg hij een donkerblauwe spijkerbroek met vlekken. Naar alle waarschijnlijkheid rijdt hij op een bruine herenfiets.

De politie werd rond 22.45 uur dat de man nog niet gevonden is. “Weet u waar deze persoon verblijft of heeft u andere informatie die ons in deze zaak kan helpen, bel ons dan op telefoonnummer 0900 88 44.”

