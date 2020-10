Burgercomité Haren roept op tot actie tegen afschaffen Diftar

nieuws

Foto: Maarten Siepel

Tegenstanders van het afschaffen van Diftar in Haren kunnen tot en met 4 november een zienswijze naar de gemeente Groningen sturen. Dat meldt het Burgercomité Haren.

Het Burgercomité roept op tot deze actie omdat uit een recente peiling is gebleken dat veel inwoners van de voormalige gemeente Haren boos zijn over het besluit van de gemeenteraad van Groningen om te stoppen met Diftar in Haren. Diftar houdt in dat inwoners per hoeveelheid afval betalen.

Volgens het Burgercomité verdwijnt hiermee de effectieve prikkel om de hoeveelheid afval te beperken, en gaan inwoners van Haren minstens 50 procent meer betalen voor hun afval. Daarom heeft het Burgercomité hen opgeroepen om hun zienswijze over Diftar naar het gemeentebestuur te sturen. Een model van de zienswijze is te vinden op ‘burgercomiteharen.nl of te downloaden via deze link.