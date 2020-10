Burgemeester Groningen: “Vuurwerk met oud en nieuw moeten we dit jaar overslaan”

nieuws

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Als het aan burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen ligt wordt er dit jaar met oud en nieuw geen vuurwerk afgestoken. Schuiling pleit ook voor een landelijk verbod. Dat liet de burgemeester vrijdag weten in het NPO Radio 1 programma Nieuws en Co.

De boodschap van Schuiling, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Groningen, komt na een oproep van de beroepsvereniging van spoedeisende hulp artsen. Die stellen dat ze met grote zorgen naar het einde van het jaar kijken als er veel vuurwerk wordt afgestoken. Dit jaar hebben de ziekenhuizen hun handen al meer dan vol aan het coronavirus en meer kunnen ze er niet bij hebben. Aangezien de vuurwerkperiode slachtoffers oplevert en de verwachting is dat de druk van het coronavirus nog wel even aanhoudt, zou er een vuurwerkverbod moeten komen.

“We weten welk effect vuurwerk heeft”

“Ik ben het daar van harte mee eens”, zegt Schuiling. “We zien inderdaad een enorme druk op de ziekenhuizen. We weten welk effect vuurwerk heeft. Een aantal gemeenten in de provincie Groningen heeft al bekendgemaakt dat ze het carbidschieten dit jaar opgeven. Het geeft aan dat er onder de bevolking draagvlak en inzicht is dat dit eigenlijk niet een extra belasting voor ziekenhuizen zou moeten zijn.”

Landelijk verbod op vuurwerk

Schuiling kan een vuurwerkverbod voor de gemeente Groningen afkondigen. Toch ziet hij liever dat er een landelijk verbod komt. “Een landelijk verbod is het beste. Het zou heel vervelend zijn als je in de ene gemeente vuurwerk af kunt steken en in een andere niet. Dan krijg je toch weer reisverkeer tussen deze gemeenten en juist deze bewegingen zorgen voor besmettingen. Dus het ligt wel in de rede dat het kabinet een standpunt in gaat nemen met het oog op de druk in de ziekenhuizen dat we het vuurwerk dit jaar over moeten slaan.”

“Laten we het applaus voor de zorg van afgelopen voorjaar nu eens in daden omzetten en stoppen met vuurwerk”

Premier Mark Rutte (VVD) liet vrijdag weten dat er nog even afgewacht moet worden. Schuiling vindt dat er snel duidelijkheid moet komen. “Ja, we kunnen het nog even afwachten maar ik heb hier in Groningen al de oproep gedaan om met Kerstmis en oud en nieuw niet allemaal dingen te gaan organiseren. Gewoon omdat we nu al kunnen voorspellen dat we dan nog niet van het virus af zijn. Elke beweging en elke samenkomst maakt het risico op een besmetting ook dan heel groot. We zien nu al dat de ziekenhuizen in de Randstad overvol zijn en dat er al veel patiënten overgeplaatst worden naar het Noorden. Dit betekent veel voor de hulpverleners. Daarom, laten we solidair zijn en het applaus dat we hen afgelopen voorjaar gegeven hebben nu eens in daden omzetten en stoppen met vuurwerk.”

Schuiling doet de oproep om uiterlijk dinsdag, op de persconferentie van het kabinet, met duidelijkheid te komen. “Op die manier kan iedereen zich er op instellen.”