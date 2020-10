Burgemeester Groningen op bezoek bij EM2

nieuws

Foto: EM2

De burgemeester van de gemeente Groningen, Koen Schuiling, gaat een bezoek brengen aan evenementenlocatie EM2 op het Suikerunieterrein. Dat heeft Chris Garrit laten weten.

Garrit trok woensdagavond in een artikel van OOG Tv hard van leer in de richting van de Veiligheidsregio, waar Schuiling de voorzitter van is. De baas van EM2 stelde dat de democratie in Groningen dood is. Aanleiding voor de ferme taal was een besluit van de Veiligheidsregio om alleen zeven culturele en gesubsidieerde instellingen in de gemeente Groningen een ontheffing te verlenen voor meer dan dertig bezoekers. De Oosterpoort, Forum Groningen, Vera, Simplon, Martiniplaza, Stadsschouwburg, en Grand Theatre krijgen een ontheffing omdat ze van groot essentieel belang zijn. Garrit liet woensdagavond aan OOG Tv weten: “Wat het voor mij betekent? Twintig medewerkers van EM2 bestormen nu de gemeentelijke loketten. Super aardige en super lieve mensen die de afgelopen jaren alles gegeven hebben wat ze in zich hadden die raak ik nu kwijt want ik heb geen werk meer voor ze. Dat doet pijn.”

Oproep om met objectieve criteria te komen

Het onderwerp werd woensdagavond besproken in de gemeenteraad. De raadsleden lieten weten niet blij te zijn met de willekeur van het beleid van de Veiligheidsregio omtrent de ontheffingen. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen diende een motie in waarbij de voorzitter van Veiligheidsregio, Koen Schuiling, opgeroepen wordt om met objectieve criteria te komen. De motie werd unaniem door alle partijen aangenomen.

Afspraak burgemeester

Donderdag werd Garrit gebeld door een medewerker van het stadhuis. “Men belde om een afspraak te maken. De burgemeester wil binnenkort graag een kijkje komen nemen bij EM2 en wil met mij in gesprek. Ik waardeer dat heel erg. Ook omdat ik nu kan laten zien wat we hier doen. En nogmaals. Zoals ik gisteravond al zei ben ik een erg democratisch ingesteld mens. We moeten komen tot redelijkheid en vooral maximale veiligheid.”

De afspraak bij EM2 vindt binnenkort plaats.