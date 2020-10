Brug Terug: “Blij dat de minister niet kiest voor een tijdelijke hoge brug”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Actiecomité Brug Terug is blij dat het plan voor de aanleg van een tijdelijke brug bij de Paddepoelsterbrug niet doorgaat. Dat laat Stephan Bauman namens de bewoners weten.

Hoi Stephan! Hoe komt het dat jullie blij zijn?

“Een tijdelijke brug heeft nooit onze voorkeur gehad. Het idee was om een tijdelijke brug aan te leggen van zo’n negen meter hoog. Wij hebben altijd geadviseerd om dat niet te doen. Het is namelijk niet aantrekkelijk om met je fiets negen meter te moeten klimmen en vervolgens weer te moeten dalen. Daarom zijn we blij dat dit plan nu van tafel is. Ook omdat we ons wel eens afgevraagd hebben wat tijdelijk is. Is dat een jaar, of worden we om de tuin geleid en blijft de tijdelijke brug voor altijd.”

Maar dit betekent dus dat er nog twee opties resteren: een échte brug of géén brug …

“Ja, er zijn nog twee opties. Maar wat ons betreft is dat de keuze tussen een hogere brug of een beweegbare brug. Daarbij hebben wij een sterke voorkeur voor een beweegbare brug. Zo’n brug doet alle doelgroepen recht. Fietsers en voetgangers kunnen er zonder te klimmen overheen, en door de brug te openen kan ook het scheepvaartverkeer passeren.”

Maar de minister kan toch kiezen voor géén brug?

“Dat kan. Maar dat lijkt me heel sterk. Als je alleen al kijkt naar de politieke steun die we hier hebben durf ik wel te zeggen dat de minister wel moet luisteren. Anders is het een grote minachting in de richting van Groningen en alle Groningers. Voorlopig is het dus nog even afwachten. Ik heb begrepen dat we eind november meer gaan horen over de toekomst van de Paddepoelsterbrug.