Schuiling aan Groningse horeca: ‘Terecht dat jullie nu steun vragen’

nieuws

Nadat dinsdagavond duidelijk werd dat de horeca opnieuw de deuren moet sluiten voor gasten om het coronavirus terug te dringen, besloot burgemeester Koen Schuiling van Groningen afgelopen woensdag om de ondernemers in deze branche een hart onder de riem te steken met een handgeschreven brief: “Ik sta naast jullie en samen krijgen we corona eronder!”

“De afgelopen maanden hebben jullie getoond je verantwoordelijkheid te nemen. Ondanks de moeilijke omstandigheden gaven jullie vorm aan de hartelijke Groningse gastvrijheid”, zo schrijft Schuiling. “Net als vele anderen zetten zeker ook jullie je al maanden in voor onze gezondheid en veiligheid. (..) Dank daarvoor en terecht dat jullie nu steun vragen nu wederom offers gevraagd worden.”

Schuiling deelde de brief via Koninklijke Horeca Nederland met de ondernemers. De branchevereniging heeft haar leden vervolgens opgeroepen om deze te delen met collega-ondernemers en werknemers.