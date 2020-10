nieuws

Vanaf 7 oktober is Breinlijn actief in Groningen en Drenthe. Breinlijn wijst de weg bij hersenletsel.



De gratis hulpdienst is online en telefonisch bereikbaar via www.breinlijn.nl of 085 – 225 0244. Vragen vanuit Groningen en Drenthe worden regionaal beantwoord door het hersenletselteam van Hersenletsel Netwerk Noord, het regioteam van Breinlijn.

Mensen die bellen of een bericht achterlaten op de website krijgen binnen twee werkdagen een reactie.

Het hersenletselteam is een regionaal multidisciplinair team. Het is een team van gespecialiseerde deskundigen en bestaat uit revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, hersenletselconsulenten, specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.

In Nederland krijgen jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen te maken met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen op hun dagelijks leven. Het leven na bijvoorbeeld een infarct, ongeluk of tumor is nooit meer hetzelfde.