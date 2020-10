Brandweer Groningen doet mee met campagne voor meer rookmelders

nieuws

Foto: Tumi-1983 via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De Brandweer in Groningen is afgelopen dinsdag, samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, gestart met haar deel van de landelijke campagne ‘Rookmelders redden levens’. Daarmee wil de hulpdienst het aantal slachtoffers van woningbranden in de provincie terugdringen.

In de provincie Groningen vinden per jaar ongeveer 140 woningbranden plaats. Gelukkig heeft 75 procent van alle Groningers al rookmelders in huis hangen, maar de Brandweer Groningen hoopt dat dit percentage, met deze campagne, verder stijgt.

Bij de campagne werkt de Brandweer Groningen samen met onder andere de Groninger gemeenten, Verzekeraar Univé, diverse bouwmarkten, IKEA, Kraamzorg het Groene Kruis en Biblionet Groningen.