Brandstichting bij café Singelier in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het terras van café Singelier aan de Coendersweg in Stad heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Volgens eigenaar Felix Huisken zijn de daders nog voortvluchtig.

Hoi Felix. Wat is er gebeurd?

“Ik kreeg rond 20.50 uur een telefoontje van de overbuurman dat er brand woedde op het terras. Ik ben toen als een gek naar het café gegaan en daar trof ik inderdaad een brand aan. Een parasol stond in lichterlaaie. Met behulp van een brandblusser heb ik het vuur kunnen blussen maar de parasol is volledig verwoest.”

In dit coronajaar lijkt me dat jullie absoluut niet op zoiets zitten te wachten …

“Nee. Dit kunnen we er niet bij hebben. Ik heb de parasol in bruikleen. Hij staat hier nog geen jaar. We waren er behoorlijk trots op omdat het echt een grote parasol was die een groot gedeelte van het terras in de schaduw kon zetten. Eerder hebben we ook al eens trammelant gehad toen jongeren de parasol om hadden gegooid. En nu dus brandstichting.”

Is er iets bekend over de daders?

“Wat ik begrepen heb is dat ze eerst een spiegel van een BMW hier in de straat af hebben getrapt. En toen was de parasol aan de beurt. Daarna zijn ze er vandoor gegaan. Verschillende mensen hebben het één en ander zien gebeuren. Het gaat om een aantal gastjes waarbij er één een hoog blond kapsel heeft.”

Ik neem aan dat je aangifte gaat doen bij de politie?

“Ja. Sterker nog. De politie was hier zojuist al. Ze hebben mijn verhaal aangehoord en zijn daarop direct de wijk ingegaan om onderzoek te doen. Ik ga ondertussen maar eens uitzoeken hoe het geregeld is met de verzekering. Dat is namelijk nog niet helemaal duidelijk aangezien de parasol buiten op het terras staat.”