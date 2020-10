Bouwmarkt Hornbach stelt mondkapjes verplicht

nieuws

Foto Andor Heij. Hornbach

Bezoekers van bouwmarkt Hornbach moeten vanaf komende maandag verplicht een mondkapje dragen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

De algemeen directeur van de keten zegt dat hij gezien de huidige situatie niet wil wachten met het verplicht stellen van een mondkapje totdat het landelijk geregeld is. “Bij Hornbach hebben wij onze eigen huisregels en wij letten er zelf op dat mensen zich daaraan houden”, wordt schriftelijk gemeld. “We zullen eraan moeten wennen met z’n allen, maar het doel is helder: het virus er weer onder krijgen. Klanten die een mondkapje vergeten, krijgen er eentje gratis van ons.”

Eind september gaf het bedrijf al een dringend advies om mondkapjes te dragen in de vestigingen. Behalve voor bezoekers is het ook verplicht voor medewerkers. In Groningen heeft de Hornbach een locatie aan de Groningerweg.