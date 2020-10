Bouw The Market Hotel en Merckt loopt nog meer vertraging op

nieuws

Foto Webcam Grote Markt. Market Hotel en Merckt

De oplevering van zowel The Market Hotel als Merckt aan de Grote Markt loopt nog meer vertraging op.

The Market Hotel zou begin volgend jaar klaar zijn, maar dat wordt nu pas in de zomer. Er was al vertraging vanwege scheuren in de gevel. Een failliete leverancier is de hoofdoorzaak van het nieuwe uitstel. Daarnaast speelt ook het coronavirus een rol. De levering van materialen loopt daardoor vertraging op.

Corona gooit ook roet in het eten voor Merckt. De rooftopbar zou al open zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Ook de foodmarkt in het gebouw gaat pas begin 2021 open.