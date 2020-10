Bouw nieuwe huurwoningen in Oosterhaar gaat nu echt van start

nieuws

Foto: Woonborg

Bewoners van de wijk Oosterhaar in Haren hebben er lang op moeten wachten, maar de bouw van de 32 nieuwe ‘Nul-Op-de-Meter’ woningen gaat deze maand eindelijk van start.

Aannemer Paas is gestart met het inrichten van het bouwterrein. De oude gezinswoningen uit de jaren zestig aan Ridderspoorweg, Anjerlaan en Windeweg worden vervangen door nieuwe NOM-woningen. Het merendeel krijgt slaapkamer en badkamer op de begane grond, de zogenaamde ‘levensloop’-woningen. Er komen zes gezinswoningen terug, om de buurt geschikt te houden voor andere doelgroepen.

In 2018 zijn de eerste 16 gezinswoningen aan Ridderspoorweg en Windeweg gesloopt. Een deel van de bewoners van de in 2018 gesloopte woningen aan de Ridderspoorweg en Windeweg verhuisden naar een tijdelijk huis in de buurt, maar wilden graag terug naar de nieuwbouw. “We zouden in 2018 daarmee beginnen, maar het project liep vertraging op”, vertelt Christian van Wijhe van Woonborg. “De vertraging had te maken met nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. Het aanpassen van ons plan kostte ons meer tijd dan gedacht. We vonden het heel vervelend dat we de bewoners in Oosterhaar moesten teleurstellen en zijn dan ook opgelucht dat de nieuwbouw nu kan beginnen.”