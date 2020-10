Boeren en tuinders delen duizenden appels uit

nieuws

Foto: Pexels.com

Boeren en tuinders delen op dinsdag 13 oktober tijdens de Dutch Food Week ruim 40 duizend appels uit bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en voedselbanken in hun eigen regio.

LTO Noord, de belangenvereniging van boeren en tuinders, wil daarmee de Nederlanders de waarde van onze boeren en tuinders laten zien en proeven. In Groningen worden vijfduizend appels aan voedselbanken uitgedeeld.

Trienke Elshof, regiovoorzitter LTO Noord, zegt: “We verbinden zo op een positieve manier de agrarische sector met burgers en consumenten en we kunnen tegelijkertijd laten zien en vertellen wat de agrarische sector voor de lokale gemeenschap betekent.”

LTO Noord zoekt vaker de samenleving op en deze actie is hiervan een voorbeeld. “Boeren en tuinders doen belangrijk werk voor ons allemaal,” zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. “Wij wonen in één van de meest vruchtbare delta’s van de wereld en hebben dus een verantwoordelijkheid om monden te blijven voeden. Dat is een verhaal dat je moet blijven uitleggen.”