Boeren delen gratis appels uit op Grote Markt

Op de Grote Markt hebben boeren zaterdag honderden appels uitgedeeld aan voorbijgangers. Het gaat om een publieksvriendelijke actie van Agractie voor meer steun aan de boeren.

Het gaat om een landelijke actie waarbij er behalve in Groningen ook in tientallen andere steden in het land appels worden uitgedeeld. In totaal gaat het om zo’n 150.000 appels. In Groningen stond men behalve op de Grote Markt ook op het Helperplein. De actie vindt plaats tijdens de Dutch Food Week. “Op de locaties staan boeren en boerinnen die het gesprek met u aangaan over voedsel en de Nederlandse boeren”, meldt Agractie.

De actie is volgens de initiatiefnemers nodig omdat door eenzijdige berichtgeving de boeren in een onjuist daglicht zijn komen te staan in de voorbije periode. Bij de actie worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Morgen in heel Nederland, van Maastricht tot Veendam🤜🤜

Kijk op https://t.co/9JO3z0FF6y voor een stad bij jou in de buurt. pic.twitter.com/fnQJTePrZP — Agractie Nederland (@agractie) October 16, 2020