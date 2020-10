Boek over geschiedenis Nederlands Stripmuseum gepresenteerd

nieuws

Foto: Gemeente Groningen via Twitter (@gem_groningen)

Burgemeester Koen Schuiling heeft vrijdagmiddag het eerste exemplaar van ‘Stripmuseum te boek’ in ontvangst genomen in het Forum Groningen. In het boek beschrijft stadshistoricus Beno Hofman de geschiedenis van Het Nederlands Stripmuseum.

Hofman schrijft in het boek, met hulp van oud-bestuursleden, medewerkers en andere betrokkenen van het museum, over hoe het museum uitgroeide van een idee van een groep enthousiaste vrijwilligers naar een echt museum, dat in vijftien jaar meer dan honderdduizend bezoekers over de vloer kreeg. Met het boek, wat voornamelijk gaat over de beginjaren van het museum, hoopt Hofman dat ook anderen, die bezig zijn met soortgelijke initiatieven, profijt kunnen hebben van en inspiratie kunnen halen uit de verhalen.

Het boek werd vormgegeven door oud-medewerker Jan-Willem de Vries. Hij putte voor het boek ook rijkelijk uit zijn eigen digitale archief, met foto’s, affiches en ander beeldmateriaal rond de geschiedenis van het museum.

In 2019 is het Nederlands Stripmuseum opgegaan in het Forum Groningen onder de naam Storyworld. Naast strips wordt hier ook aandacht besteed aan animatiefilms en games. De Stichting Het Nederlands Stripmuseum bleef wel zelfstandig bestaan.