Bodembeweging gaat ‘ludiek en coronaproof’ actie voeren tegen Openbaar Ministerie

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op dinsdag 3 november gaat de Groninger Bodenbeweging een ‘ludieke en corona-vriendelijke actie’ voeren tegen het Openbaar Ministerie. Wat de actie precies gaat inhouden, werd donderdagmiddag nog niet bekend gemaakt.

De Bodembeweging vindt dat het OM na vijf jaar eindelijk een uitspraak moet doen over de zaak die de GBB en 12 gedupeerde Groningers in 2015 aanspande tegen de NAM. Na een aanvankelijke afwijzing door het OM om de NAM te vervolgen, werd het OM dit op 20 april 2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In september vorig jaar maakte de NAM bekend dat het haar onderzoek in de zaal had afgerond en dat de NAM mocht reageren. De Bodembeweging en de gedupeerden hebben tot op de dag van vandaag niks gehoord.

“Het OM gaf in april 2020 aan bezig te zijn met het formuleren van zijn standpunt op de reactie van de NAM”, vertelt Gerard Spong, advocaat van de slachtoffers. “Toen we twee maanden later opnieuw navraag deden, gaf het OM aan meer tijd nodig te hebben omdat ‘het omvangrijker is dan gedacht’. Ondertussen zijn we alweer bijna een half jaar verder. Het OM mag nu wel eens over de brug komen met zijn uitspraak.”

De raadslieden van de slachtoffers beginnen op korte termijn een tweede beklagprocedure wegens de traagheid van het OM. De GBB hoopt dat er snel schot in de zaak komt. “Wij zijn inmiddels meer dan 5 jaar verder en nog steeds weten we niet of de NAM wordt vervolgd” aldus Jelle van der Knoop, voorzitter van de GBB. “Het OM heeft ruimschoots de tijd gehad een standpunt in te nemen naar aanleiding van zijn onderzoek. Daarom zullen we op dinsdag 3 november aanstaande extra aandacht op deze kwestie vestigen door het houden van een ludieke en corona-vriendelijke actie.”