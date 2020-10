nieuws

foto: Ruurd Zeinstra / Flickr.com

Enkele BOA’s hebben woensdagmiddag een gestolen auto aangetroffen in de Rivierenbuurt. De wagen was vorige week ontvreemd in Kornhorn.



De vondst is doorgegeven aan de politie. Deze gaat de zaak verder afhandelen.

Het betreft een Renault Megane GT line.