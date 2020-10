nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Blokker vestiging aan de Herestraat gaat op korte termijn dicht.

Waarom juist deze vestiging verdwijnt is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Blokker zegt wel dat het weer de goede kant uit gaat met het bedrijf na een aantal moeizame jaren. De drie andere zaken in de stad en die in Haren blijven wel open.

Het personeel van de vestiging in de Herestraat gaat bij andere Blokker winkels aan de slag.