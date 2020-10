“Blokker Herestraat verhuist naar nieuwe locatie nabij de binnenstad”

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De vestiging van Blokker aan de Herestraat verhuist naar een nieuwe locatie in de buurt van de binnenstad. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf schriftelijk aan OOG Tv weten.

Vrijdag werd duidelijk dat de vestiging in de binnenstad op korte termijn dicht gaat. “Het pand sluit niet meer aan op de huidige strategie van Blokker”, zegt woordvoerder Barbara van der Werf. “We zijn zoekende naar een geschikte locatie in de ring net om het centrum, die wel goed bereikbaar is vanuit het centrum.”

Blokker heeft op dit moment drie vestigingen in de gemeente Groningen. Behalve in de Herestraat gaat het om vestigingen in winkelcentrum Paddepoel en aan de Hereweg in Haren.

