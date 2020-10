Binnenzwembaden blijven gewoon geopend

nieuws

Foto: GoogleMaps

De binnenzwembaden in Groningen blijven ondanks alle coronamaatregelen gewoon geopend. Eerder op de dag meldden Sport050 en OOGtv dat de zwembaden gesloten zouden worden vanwege de nieuwe maatregelen.

Het gaat om het Helperzwembad, de Parrel en het zwembad van Kardinge. De beslissing werd in eerste instantie gemaakt omdat het niet duidelijk was of er voor zwembaden een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van een kleedkamer, vanwege de vernieuwde coronamaatregelen die de komende vier weken gaan gelden.

Later op de dag kwam Sport050 terug op het besluit, omdat het bericht binnenkwam dat de kleedkamers wel gebruikt mogen worden. “We hebben aan het eind van de middag bericht gekregen dat de kleedkamers in de zwembaden toch gebruikt mogen worden,” laat Sport050 weten op Twitter. Zwemmen kan dus nog steeds maar wel volgens de specifieke maatregelen van elk zwembad.