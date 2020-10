Binnen-zwembaden gesloten vanwege strengere coronaregels

nieuws

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

De binnen-zwembaden van Sport050 gaan vanaf donderdag 15 oktober dicht. Het betreft het Helperzwembad, de Parrel en het zwembad van Kardinge en de Parrel.

Dit is besloten omdat het nu niet duidelijk is of er voor zwembaden een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van een kleedkamer. Alle sportaccommodaties zijn open, maar sinds woensdag gelden er strengere regels voor in ieder geval vier weken. De algemene hygiëneregels, zoals handen wassen, thuisblijven bij klachten en afstand houden, gelden ook voor sport. Tijdens het sporten moet je 1,5 meter afstand houden tot anderen. Uitzondering zijn kinderen en jeugd tot en met 17 jaar.

Zodra een training stopt, moet jeugd van 13 tot en met 17 jaar wel weer afstand houden, zoals bij het lopen naar het veld of locatie en geldt ook de maximale groepsgrootte van vier personen. Volwassenen mogen alleen sporten in groepen van maximaal vier personen, waarbij je 1,5 meter afstand kunt houden. Voor binnensportlocaties waar individuele sporters komen, zoals sportscholen, geldt een maximum van 30 sporters tegelijk in iedere afzonderlijke ruimte.

Wedstrijden en competities zijn verboden. Ouders of publiek mogen nog steeds niet kijken bij sportactiviteiten. Na het einde van een wedstrijd of training moet je de accommodatie zo snel mogelijk verlaten en mag je niet blijven kijken bij anderen.