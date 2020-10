B’ijna de helft minder bezoekers bij winkels in Stad door corona, omzetten dalen met een derde’

nieuws

Foto Andor Heij

In de week van 5 tot en met 11 oktober was het aantal bezoekers van Groningse winkels 47 procent lager dan in dezelfde week een jaar geleden. De omzetten waren in deze week 34 procent lager dan vorig jaar. Dat meldt INretail, een brancheorganisatie voor winkeliers, op basis van data van winkelketens.

Groningen loopt, met deze cijfers, mee in een trend die te zien is in alle grote steden in Nederland. Gemiddeld bezochten 35 procent minder mensen Nederlandse binnensteden, de omzetten daalden landelijk met 25 procent.

INretail roept daarom op voor te bereiden op de mondkapjesplicht. Ook wil het de winkels langer open stellen (binnen de nu geldende regels) om bezoekers zoveel mogelijk te spreiden.