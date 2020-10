Bijna 3000 hardlopers rennen virtuele 4Mijl

nieuws

Zo’n 3.000 hardlopers hebben zondag de virtuele editie van de 4Mijl gelopen. Vanwege de coronacrisis gaat het traditionele hardloopevenement van Haren naar Groningen dit jaar niet door.

Deelnemers konden een app op hun smartphone installeren. Daarmee konden ze vervolgens op een willekeurige locatie, waar ook ter wereld, de 4Mijl lopen. Uit berichten op Twitter blijkt dat er op diverse locaties gelopen is. Zo liep Karin een route in het zuiden van Stad waarbij ze een nieuw persoonlijk record vestigde. Marie-Lou schrijft dat ze in de omgeving van Garsthuizen de 4Mijl liep en Benjamin meldt trots dat hij onder de 26 minuten heeft gelopen. “Dat is by far een nieuw record!”

De organisatie laat weten dat de dag een succes was en dat men overweegt om later dit najaar nog een virtuele loop te organiseren. Volgend jaar hoopt men weer een echte 4Mijl te organiseren.

Doel gehaald!!! Heb de #4mijl onder de 26 minuten gelopen en ben op 25.34 minuten uitgekomen. Da’s 15,1 km per uur en by far een nieuw record! 😎 Enne… het is gefilmd door @remko.meijer dus was nog gezellig ook 😁 #heerlijkeochtend #helemaalblij #nieuwrecord pic.twitter.com/MrbFSZbmX2 — Benjamin Feenstra (@benfeen) October 11, 2020

@4mijl leuk die virtuele loop! Ook Garsthuizen van de partij! pic.twitter.com/6HH700eFn1 — Marie-Lou Gregoire (@GregoireLou) October 11, 2020

Vanmiddag met Rinze meegedaan aan de 4mijl van Groningen virtueel. Rinze op de #racerunner. Goed georganiseerd met een app waarmee je aanmoedigen kreeg en tussentijden door kreeg. #4TUEEL @4Mijl4You @4mijl @RacerunningNL @AvLionitas pic.twitter.com/uwhrP85gl5 — Rein de Jong (@rein_de_jong) October 11, 2020

