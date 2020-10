‘Bewoners De Hoogte slechtste financiële toekomstperspectief van het land’

nieuws

Uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, het ESE, en de Volkskrant blijkt dat kinderen die geboren worden in een modaal gezin in de Groningse wijk De Hoogte financieel gezien het slechtste toekomstperspectief van Nederland hebben.

Bij het onderzoek van het ESE zijn de inkomensgegevens van ruim een miljoen dertigers onderzocht. Zij concluderen dat waar je opgroeit een behoorlijke invloed heeft op het toekomstige inkomen. Noord-Nederland scoort daarbij in het onderzoek slecht. Wie opgroeit in een relatief arm gezin in Groningen of Friesland verdient later gemiddeld bijna 3.000 euro minder per jaar dan wie opgroeit in een even arm gezin in de provincie Brabant. Opvallend daarbij is ook dat kinderen die arm opgroeien in een stedelijke omgeving later een beduidend lager inkomen hebben dan kinderen van even arme gezinnen uit voorsteden of dorpen. Gemiddeld gaat het om ruim 2.000 euro per jaar.

De wijk De Hoogte, postcodegebied 9716, biedt het slechtste toekomstperspectief. Kinderen die in deze wijk in een modaal gezin zijn opgeroeid verdienen later tussen de 9.700 en 16.610 euro per jaar. De gemeente Groningen staat qua meest kansarmste gemeenten op positie 8 met een gemiddeld inkomen van 23.349,81. De gemeente Harlingen staat met 22.195,52 op plaats 1. De provincie Groningen wordt verder vertegenwoordigd in deze lijst door Midden-Groningen op plaats 2, Veendam op 4, Oldambt op 6 en Appingedam op 7. De meest kansrijke gemeentes zijn Brielle, Eersel en Castricum.

Reden waarom de noordelijke provincies slecht scoren ten opzichte van het westen komt omdat het Noorden dunner bevolkt is en daarom relatief minder banen en opleidingen telt. Daarnaast is het politiek beleid sinds de jaren tachtig niet meer gericht op het steunen van de armste delen van het land maar op het versterken van de rijkere delen.