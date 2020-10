nieuws

foto: Corine Quarles van Ufford / Flickr.com

Een oude beuk heeft deze week tijdens een storm een grote eik geveld bij het landgoed Vennebroek te Paterswolde (foto’s onder).



De tweehonderd jaar oude beuk heeft de grote eik in zijn val meegenomen. Het gekraak is tot in de verre omtrek te horen geweest.

‘Het geluid van het brekende hout was tegen de wind in tot aan de Hoofdweg hoorbaar’, meldt de boswachter.