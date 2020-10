Bestuurder donkere BMW opgespoord in onderzoek dodelijk ongeluk Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft een bestuurder van een donkere BMW opgespoord die wellicht meer kan vertellen over de oorzaak van een dodelijk verkeersongeluk in Haren in maart van dit jaar. Daarover schrijft RTV Noord dinsdagavond.

Het ongeluk gebeurde op 8 maart rond 23.30 uur op de Rijksstraatweg in Haren. Voor de hulpdiensten was direct duidelijk dat het om een ernstig ongeluk ging. Uiteindelijk zou een 20-jarige man uit Zuidlaren ter plaatse aan zijn verwondingen komen te overlijden. Een 19-jarige man uit Gasselte raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later overleed. De politie startte direct een onderzoek naar de toedracht.

Vorige week meldde Haren de Krant dat de politie op zoek was naar de bestuurder van een donkerkleurige BMW. Getuigen zouden gezien hebben dat de auto van de beide jongens achtervolgd werd door de BMW. Na het ongeluk zou deze bestuurder gestopt zijn. Echter nadat de hulpdiensten arriveerden zou deze bestuurder zijn weggereden. Dit is ook genoteerd door politieagenten. De krant heeft onder andere gesproken met de moeder van één van de slachtoffers. Zij heeft aangegeven dat uit app-verkeer zou blijken dat er een conflict zou zijn geweest.

In de krant werd een oproep gedaan aan deze bestuurder om zich te melden. Het is de politie nu gelukt om deze automobilist te vinden. Hij zal de komende tijd verhoord worden.