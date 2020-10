Besluitvorming over stikstofuitstoot uitgesteld

nieuws

Foto Andor Heij. Blaarkop, koe

De besluitvorming over het uitruilen van stikstofuitstoot, het zogenoemde salderen tussen boeren, is uitgesteld door de Provincie. Dat meldt Bram Schmaal van Groninger Belang.

Groninger Belang was één van de partijen die uitstel wilde omdat er nog veel onduidelijkheid aan kleefde. Ook wachten de partijen nog op een analyse over de uitstoot van stikstof in de provincie.

Het salderen houdt simpel gezegd in dat een boer die geen of weinig stikstof uitstoot dat deel wat hij nog mag uitstoten aan een andere boer geeft. Die kan dan meer stikstof uitstoten.

Eind deze maand zou daar mee begonnen worden, maar dat is uitgesteld tot november. Groninger Belang had met enkele andere oppositiepartijen zelfs een spoeddebat aangevraagd.