België zet Groningen op ‘rood’

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Mensen die twee dagen of langer in Groningen zijn geweest, moeten vanaf vrijdag 16.00 uur verplicht een coronatest ondergaan en in quarantaine als ze België in willen. Dat maakte de federale overheid van onze zuiderburen woensdag bekend.

België scherpt de reisadviezen voor Groningen aan, omdat het coronavirus opvlamt in onze provincie. Ook mensen die langer dan twee dagen in Noord-Brabant, Gelderland of Flevoland zijn geweest, moeten verplicht een COVID-test krijgen en in quarantaine.

Eerder werden Noord- en Zuid-Holland en Utrecht al tot ‘rood-gebied’verklaard.