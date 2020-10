sport

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

Het bekerduel van FC Groningen tegen TEC is uitgesteld tot 1 of 2 december. Het duel stond gepland op 28 oktober in Tiel.

Maar amateurverenigingen mogen vanwege de verscherpte coronamaatregelen vier weken niet spelen en trainen. Als dit langer gaat duren worden alle amateurclubs uit het bekertoernooi gehaald.

De eerste selectie van TEC heeft al een tijd niet getraind en gespeeld, omdat er coronagevallen in de selectie waren.