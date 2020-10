Be Quick 1887 in Meppel onderuit tegen Alcides

sport

Foto Andor Heij: Alcides - Be Quick 1887

Be Quick 1887 verloor zaterdagavond in Meppel in de hoofdklasse A op zondag met 2-1 van Alcides. Beide ploegen staan daardoor nu in de middenmoot.

Vanwege de cornoamaatregelen mocht er geen publiek naar binnen. Dat en de vele regen zorgden niet voor een leuke ambiance voor de spelers.

Alcides kwam snel op voorsprong door Sil Kuurman. Na 34 minuten maakte Wilco van der Kooi gelijk. Vlak voor de pauze kopte spits Geertjan Liewes van Be Quick de bal in het eigen doel: 2-1. Na rust wist Be Quick weinig te creëren en moest de punten aan Alcides laten.

“We drukten wel, maar we beten niet door. Voorin kwamen we steeds net een teen tekort”, zei Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Ik kan mijn ploeg niet veel verwijten, maar ik ben wel heel teleurgesteld over het resultaat. We hadden meer verdiend. Alcides heeft het wel heel goed gedaan en het scoreverloop was in hun voordeel. Eigenlijk hebben we niks weggegeven. Alleen een zondagschot en een bal in eigen doel. Dit doet heel erg pijn”.