BBI-Travel begint maand later met vluchten van GAE naar Scandinavië

Foto: Bengt-Inge Larsson - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85792785

BBI-Travel begint niet in december met vliegen op Scandinavian Mountains Airport in Zweden maar start in januari 2021. Dat laat het luchtvaartbedrijf donderdagmiddag weten.

De eerste vlucht staat nu geplanned op 21 januari. De bedoeling is dat er twee keer in de week gevlogen wordt vanaf Groningen Airport Eelde naar Sälen Trysil Airport in Zweden. Dit zal gebeuren op donderdagen en zondagen. “Er werd direct na onze aankondiging in augustus enthousiast gereageerd en we werden overstelpt met aanvragen”, aldus directeur van BBI-Travel Henk van der Kooi. “We merkten gaandeweg de ontwikkelingen van het coronavirus dat er bij klanten onzekerheid ontstond. Daarnaast geldt er momenteel een quarantaineplicht voor Nederlanders die naar Noorwegen willen reizen.” Het bedrijf heeft daarom besloten om pas in januari te starten met de vluchten.

Mensen die al een reis geboekt hadden tussen 17 december en 21 januari kunnen ervoor kiezen om hun reis uit te stellen of om hun geld terug te vragen. Sälen Trysil Airport ligt in Dalarna. Vanaf deze luchthaven, die sinds 2018 in gebruik is, kunnen makkelijk de wintersportgebieden Trysil in Noorwegen en Sälen in Zweden bereikt worden.