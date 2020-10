Bauke Mollema Tocht gaat dit jaar niet door

nieuws

De Bauke Mollema Tocht die volgende week zondag gehouden zou worden, gaat niet door. De organisatie noemt het onverantwoord om zo’n groot evenement te organiseren. Dat meldt het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

Aan de tocht zouden meer dan duizend fietsers deelnemen. Dat de tocht niet doorgaat is besloten door Bauke Mollema en Jansen Event-Sportmanagement. Voor die laatste is het extra zuur. Voor dit managementbedrijf zou het de eerste keer zijn dat ze tocht zouden organiseren. Bij de voorgaande edities werd het evenement georganiseerd door een bedrijf uit Alkmaar. Bij de editie van dit jaar zouden er ook wat wijzigingen doorgevoerd worden. Zo zou er bijvoorbeeld niet meer gestart worden op de Vismarkt maar op sportcentrum Kardinge.

Besloten is dat de tocht wordt doorgeschoven naar 2021. Iedereen die zich had ingeschreven zal automatisch op de startlijst van de editie van volgend jaar staan. Dat de tocht niet doorgaat wil niet zeggen dat je niet op je fiets hoeft te stappen. Mollema roept mensen op om op zondag 11 oktober een rit te maken in hun eigen omgeving. Wielrenners die een foto van deze tocht op social media plaatsen en daarbij de Bauke Mollema Tocht taggen maken kans op een mooie prijs.