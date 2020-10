“BAT onderzoekt sluiting tabaksfabriek Niemeyer”

nieuws

Foto Andor Heij. Niemeyer en tunnel Paterswoldseweg

Sigarettenfabrikant BAT Niemeyer overweegt de fabriek aan de Paterswoldseweg te sluiten. Er werken daar ongeveer 245 mensen, inclusief 60 medewerkers van een sociale werkplaats.

BAT heeft donderdagmiddag het personeel van de fabriek ingelicht. Ook de vakbonden zijn op de hoogte gebracht. Volgens een woordvoerder wordt de productie in de tweede helft van 2022 vanuit Groningen mogelijk naar Pécs in Hongarije verplaatst. BAT moet bezuinigen omdat er steeds minder wordt gerookt.

Onderhandelaar Hank Oomkes van CNV Vakmensen maakt zich grote zorgen, ondanks dat eerder is afgesproken dat werknemers een ontslagvergoeding meekrijgen. “Dit is een grote klap voor de werkgelegenheid in de regio. Het is maar de vraag of het lukt om iedereen van werk naar werk te krijgen. Veel werknemers hebben lange dienstverbanden. En er zijn in de regio nog meer bedrijven die aan het reorganiseren zijn, zoals NAM, Shell en NEG.”

BAT, een afkorting van British American Tobacco, produceert onder meer bekende merken als Caballero, Stuyvesant, Samson en Javaanse Jongens. Vorig jaar schrapte de fabrikant ook al een groot aantal banen.