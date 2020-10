Bankjes komen terug op de Grote Markt

nieuws

Foto Andor Heij. Grote Markt.

Een voorstel van de SP voor het terugplaatsen van bankjes op de Grote Markt kreeg woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering groen licht.

Op de Grote Markt zijn na het slopen van het tijdelijke VVV-kantoor en het weghalen van de bankjes bij een bankgebouw aan de noordzijde, nagenoeg geen zitplaatsen meer. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Ruimtelijke Ontwikkeling liet weten dat er versneld gewerkt gaat worden aan meer zitgelegenheden op de Grote Markt.

De SP is blij. “Wij zijn blij met de toezegging van wethouder Van der Schaaf om bankjes te plaatsen op de Grote Markt”, zegt raadslid Wim Koks. “Dat betekent dat er straks weer plek is op de Grote Markt om even te rusten of van de zon te genieten.”

Dankzij voorstel van SP-raadslid Wim Koks en toezegging van de wethouder keren er weer bankjes terug op de Grote Markt! 👍 Dat betekent straks weer plek op de Grote Markt om even te rusten of van de zon te genieten. ☀️ #raad050 pic.twitter.com/NhIddPygUD — SP Groningen (@spgroningen) October 7, 2020