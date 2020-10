Bands en zangtalenten kunnen zich inschrijven voor Hit the North

nieuws

De geselecteerde acts van Hit the North in 2020 - Foto: Eurosonic Noorderslag

Hit the North opent voor het eerst een inschrijving om geselecteerd te worden. Geselecteerde acts doen mee aan vier bootcamps verspreid over een jaar, coaching door professionals en showcases door het land, waaronder Eurosonic Noorderslag.

Het traject is geschikt voor bands, singer-songwriters en solo-artiesten met als standplaats Drenthe, Friesland of Groningen. Na een online selectiedag worden er drie acts per provincie gekozen, aangevuld met één act per provincie die via een wedstrijd mee mag doen. In Groningen is dat de POPgroningen Talent Award.

Inschrijven kan tot en met 1 deccember 2020 via ESNS.nl.