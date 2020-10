Baggeren door de modder om bij de bus op het ‘Hoofdstation’ te komen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een algehele verrassing en hier en daar ook flink wat verontwaardiging. Door werkzaamheden vervallen de bushaltes Hereplein en Hoofdstation donderdagavond. En dat wist niet iedereen.

“Er vindt momenteel een krankzinnige situatie plaats”, schrijft Klaas Jan op Twitter. “Zelfs medewerkers van Qbuzz zijn verrast. De halte Hoofdstation is verplaatst naar een modderig zompig terrein langs het Emmaviaduct. Door toeval daar gedropt door lijn 4 en baggerend door de modder toevallig lijn 10 bereikt. Mensen staan volkomen verdwaasd om zich heen te kijken.” Het steekt Klaas Jan dat er vooraf niet geïnformeerd is.

Tijdelijk busstation aan Zaanstraat

Qbuzz maakte donderdagmiddag bekend dat door werkzaamheden de haltes Hoofdstation en Emmaplein komen te vervallen. De afgelopen dagen is er in allerijl een tijdelijk busstation gebouwd aan de Zaanstraat, op het voormalige rangeerterrein. Dit tijdelijke busstation wordt bereikt via rijplaten en de parkeerplaats is verstevigd met puin. Qbuzz verwijst reizigers naar dit busstation of naar de halte op het Zuiderdiep, afhankelijk met welke buslijn je wilt reizen.

“Ook iets geregeld voor mensen die slecht ter been zijn?”

“Voor oudere mensen of mensen met een handicap is dit veel te ver lopen”, schrijft Jeroen. Luuc meldt: “Krijg van paar mensen al de vraag, is er ook iets geregeld voor oudere/slecht ter been of slechtziende mensen?” Qbuzz reageert dat er niets geregeld is. Het advies dat zij geven is om voor 20.00 uur te reizen.

De werkzaamheden vinden namelijk plaats tijdens de avond- en nachturen. Donderdagavond om 20.00 uur zijn de haltes Hoofdstation en Hereplein komen te vervallen. Dit duurt tot vrijdagavond 05.30 uur. Daarna is de situatie weer normaal. Vrijdagavond om 20.00 uur gebeurt hetzelfde. De stremming die dan wordt ingesteld duurt tot zaterdagmiddag 12.00 uur.

Asfalteringswerkzaamheden

Oorzaak van het vervallen van de haltes zijn asfalteringswerkzaamheden aan de Stationsweg. Het OV-bureau kreeg vorige week van de gemeente te horen dat de werkzaamheden plaats gaan vinden en dat de weg volledig dicht moet. Om deze reden staat de stremming niet op de informatieborden en op Groningen Bereikbaar.

Er vindt momenteel een krankzinnige situatie plaats in Groningen. Zelfs medewerkers @QbuzzGD zijn verrast. Halte hoofdstation is verplaatst naar een modderig zompig terrein langs het Emmaviaduct. Door toeval daar gedropt door lijn 4 en baggerend door de modder toevallig lijn 10 — Klaas-Jan ter Veen (@Klaassiegrunn) October 1, 2020

Krijg van paar mensen al de vraag, is er ook iets geregeld voor oudere/slecht ter been of slecht ziende mensen? — Luuc de Buschauffeur (@LBuschauffeur) October 1, 2020