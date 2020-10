AZNN: ‘Verdere afschaling reguliere zorg is nodig in Noord-Nederland’

nieuws

foto: Bob de Vries

Hoewel de reguliere zorg in Noord-Nederland al geleidelijk afgeschaald is met twintig procent, is verdere afschaling nodig om ruimte te maken voor de opvang van COVID-patiënten.

Dat laat het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdagochtend weten.

Ook wordt in de VVT in Noord-Nederland het aantal COVID- bedden verder opgeschaald om de toename van COVID-patiënten op te kunnen vangen.

De druk op de noordelijke ziekenhuizen blijft toenemen, net als in de rest van Nederland. Maar volgens het AZNN is er nog steeds voldoende capaciteit voor de opname van coronapatiënten uit de eigen regio, ondanks het overplaatsen van patiënten uit andere delen van het land.

Woensdag lagen er 149 coronapatiënten opgenomen in Noord-Nederlandse ziekenhuizen. 62 daarvan komen van buiten de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.