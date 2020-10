Avondverbod op alcoholverkoop: ‘Creatief het biergangpad afsluiten’

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Het is donderdagavond de eerste avond dat er na 20.00 uur een verbod geldt op de verkoop van alcohol. In een supermarkt in Beijum hebben ze daar een creatieve oplossing voor bedacht.

Supermarkten gaan op verschillende manieren met het avondverbod op alcoholverkoop om. De ene supermarktketen past zijn winkeltijden aan op het verbod waardoor sommige winkels om 20.00 uur al de deuren sluiten. Een supermarkt in Beijum heeft een andere oplossing bedacht. Zij blijven gewoon tot 22.00 uur open. Om toch aan het alcoholverbod te voldoen sloot men rond 20.00 uur het biergangpad af met karretjes en met afzetlint. “Daardoor was het voor bezoekers niet mogelijk om alcohol mee te nemen”, zag Henk Ellérie, die een foto van de afsluiting maakte en deze deelde met de redactie van OOG Tv.

Klanten van de supermarkt in Beijum worden de hele dag al gewezen op de maatregel. In de winkel hangen op verschillende plekken papieren waarop staat dat er na 20.00 uur geen alcoholverkoop plaatsvindt. De maatregel van het kabinet, die genomen is om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, geldt voor in ieder geval vier weken.