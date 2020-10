Automobilist schept fietser op Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Gerrit Krolbrug is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.10 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De bestuurder van de personenauto heeft een fietser geschept waarbij de fietser tegen de voorruit is geklapt en daarna ten val is gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Er was flink wat politie aanwezig. Zij hebben het overige verkeer in goede banen geleid. Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daar zijn ze ruim een half uur mee bezig geweest.”

Volgens Ten Cate werd het slachtoffer bij het stabiliseren voorzichtig ingepakt. “De verpleegkundigen hebben de persoon op een vacuümmatras gelegd. Dit is een matras die voornamelijk in de hulpverlening gebruikt wordt en er voor zorgt dat patiënten die bijvoorbeeld een gebroken bekken of ander letsel hebben, veilig getransporteerd kunnen worden. Door deze matras kunnen patiënten zich niet bewegen waardoor er geen verdere schade kan ontstaan.” De persoon is uiteindelijk in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De auto is door een bergingsbedrijf geborgen.