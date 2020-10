Automobilist dodelijk ongeluk Paterswoldseweg gooide tas in water

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De 29-jarige man uit Groningen die in de nacht van vrijdag op zaterdag de auto bestuurde waarmee op de Paterswoldseweg een 23-jarige fietser werd aangereden, heeft na het ongeluk een tas in het water gegooid. Dat meldt RTV Noord.

De 23-jarige fietser uit Stedum werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht. Daarbij laat een woordvoerder nu weten dat de verdachte na het ongeluk een tas in het Eendrachtskanaal heeft gegooid. Hulpverleners zagen dit gebeuren en konden de tas veilig stellen. Wat er in de tas zit maakt de politie vanwege het onderzoek niet bekend.

De verdachte is na het ongeluk getest op alcohol en drugs. Uit de resultaten van deze test is gebleken dat hij niet onder invloed was. Nadat hij verhoord is, is hij vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.