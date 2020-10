Auto knalt tegen boom op Helperzoom; automobilist gewond

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een eenzijdig verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Helperzoom is de bestuurder van een personenauto gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur. “Door nog onbekende oorzaak heeft de auto eerst een lantaarnpaal geraakt en is daarna tegen een boom gebotst”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Daarbij is er flink wat schade aan het voertuig ontstaan.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Zij hebben het slachtoffer uit het voertuig bevrijd”, zegt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Na stabilisatie is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De Helperzoom is vanwege het ongeluk deels afgesloten. “Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept”, vult Ten Cate aan. “Ook is er een bedrijf aanwezig die de kapotte straatlamp gaat repareren.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.