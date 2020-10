Auto belandt naast de weg op afrit westelijke ringweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is woensdagmiddag door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt op een afrit van de westelijke ringweg. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het incident gebeurde rond 13.10 uur bij de afrit Peizerweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Op de afrit is de auto in de berm geraakt. Het frappante is echter dat de auto met de neus de verkeerde kant op staat. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.” Volgens de fotograaf is er niemand gewond geraakt.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto uit de berm te trekken en om vervolgens weg te slepen. Het overige verkeer kon enige tijd geen gebruik maken van de afrit.