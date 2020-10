Arjen Robben mogelijk bij wedstrijdselectie FC Groningen

sport

Foto: Joris van Tweel

Arjen Robben zit mogelijk bij de wedstrijdselectie van FC Groningen zondag voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat zegt trainer Danny Buijs tegen FC Groningen TV.

Ook Sam Schreck en Gabriel Gudmundsson zitten waarschijnlijk bij de selectie. Volgens Buijs zijn er nog een paar haken en ogen, maar het ziet er goed uit. Het trio begint dan wel op de bank: “Ze zijn nog niet fit genoeg om negentig minuten te spelen”.

De kans is aanwezig dat er alsnog spelers moeten afvallen vanwege corona. Rond de selectie van FC Groningen werden afgelopen weken vier mensen positief getest op corona, waaronder reserve doelman Jan de Boer. Vrijdag is iedereen opnieuw getest en zaterdag volgt de uitslag. “We zitten wel in spanning of daar meer positieve gevallen uitkomen of juist niet”, aldus Buijs.

De wedstrijd tegen FC Utrecht begint zondag om 16.45 uur.