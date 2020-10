App laat zien dat het 70% van de dagen warmer is dan normaal

Het was donderdag 4,2 graden kouder dan normaal. Maar tot nu toe was het dit jaar bijna 70% van de dagen juist warmer dan normaal. Om die gegevens in kaart te brengen is de app ThermoMate bedacht.

Om de lancering van de app te vieren stonden de makers donderdag op de Vismarkt met de eerste Klimaatmeter van Nederland. Voor elke tien downloads planten ze een boom. “We willen op een laagdrempelige manier de klimaatverandering laten zien,” zegt Dennis Botman. “We gebruiken de beschikbare KNMI-data. Wat we eigenlijk doen is niet met een vingertje wijzen dat mensen iets moeten doen, maar informatie geven waar mensen zelf een conclusie uit kunnen trekken. Dat het in september in Nederland net zo warm was al normaal in een Zuid-Europese stad, daar kunnen mensen een conclusie uit trekken dat temperatuursverandering gaande is.”

Daarnaast zijn er ook challenges in de app voor mensen die wel in actie willen komen. “Bijvoorbeeld korter douchen of minder vlees eten. We laten zien hoe dat het klimaat helpt en hoe het scheelt in je portemonnee, want er zit ook vaak kostenbesparing achter.”

“We willen juist beginnen met het nu inzichtelijk maken, dat is onze eerste stap. Ik zeg altijd: bewustzijn is de smeerolie tot verandering. Als team vinden we het belangrijk dat klimaatverandering in beeld komt en dat we er iets mee doen met elkaar.”

Vrijdag en zaterdag staan de makers van de app op de Grote Markt met de Klimaatmeter.