App Corona-Melder vanaf vandaag in Groningen in gebruik

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In Groningen kan sinds zaterdag gebruik worden gemaakt van de CoronaMelder op de smartphone. De app waarschuwt als je mogelijk in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus.

Officieel wordt de app om 15.00 uur in gebruik genomen maar de GGD’en hebben het hulpmiddel in het begin van de dag al geïntroduceerd. De applicatie maakt gebruik van bluetooth. De app houdt in de gaten op welke afstand andere telefoons zijn. Als smartphones meer dan vijftien minuten bij elkaar in de buurt zijn wordt een versleutelde code uitgewisseld tussen de gebruikers van de app. Als iemand besmet is met het coronavirus krijgen alle contacten die in de buurt zijn geweest een waarschuwing.

De applicatie is de afgelopen periode getest in verschillende regio’s. De app werkt op iPhones vanaf iOS-versie 13.5 en Android-toestellen met minimaal Android 6.0.